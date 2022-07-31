“أمن الطرق” يطيح بمواطنين بحوزتهما مواد مخدرة بالقصيم

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ألقت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم، اليوم (الأحد)، القبض على مواطنين بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وأوضحت الجهات الأمنية أن المواطنين كان بحوزتهما 2140 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، و17 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، و60 جراماً من مادة الحشيش المخدر.

وأضافت أنه جرى إيقاف المواطنين المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.



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Source akhbaar24

