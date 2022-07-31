إصدار 6 آلاف تأشيرة عمرة خلال 72 ساعة

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن أعداد تأشيرات العمرة سجلت نموًا ملحوظًا لموسم العام الجاري 1444هـ، بأكثر من 6 آلاف تأشيرة عمرة خلال 3 أيام، بما يتجاوز 20 ألف تأشيرة مُصدرة خلال أسبوعين بغرض العمرة، منذ فتح باب التسجيل منتصف الشهر الماضي، وذلك في ظل التسهيلات والمنصّات الإلكترونية التي تطورها وزارة الحج والعمرة باستمرار بالتعاون مع الجهات المعنية ضمن الجهود المبذولة لتسهيل رحلة وصول المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات بجودة عالية للمعتمرين لتأدية العمرة بيسر وطمأنينة، وإثراء تجربتهم الثقافية والدينية.

وأفادت بأنه يمكن المعتمرين والزائرين القادمين من الخارج التقديم والتعرف على طرق الحصول على تأشيرة العمرة من خلال الرابط، مع إمكان شراء باقة الخدمات والدفع إلكترونيًا.

يذكر أن الموقع يتيح إمكان تقديم الطلب متضمنًا بيانات استمارة وزارة الخارجية، مع تحديد برنامج رحلة العمرة للمعتمرين والزائرين القادمين من خارج المملكة من خلال إحدى المنصّات الإلكترونية المُعتمدة. ويسهل تطبيق "اعتمرنا" حجز مواعيد أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة على مدار الساعة.

وتتيح الوزارة التعرف على قائمة الوكلاء المعتمدين عبر الرابط.