الفيصل يستقبل رئيس المحكمة العامة بجدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، رئيس المحكمة العامة بجدة عبدالله العضيبي. واستمع أمير مكة المكرمة إلى نبذة عن أعمال المحكمة العامة بجدة، وما تشهده من تطور تقني يأتي في مقدمته نظام ناجز الإلكتروني الذي يقدم خدمة سريعة وميسرة للمواطنين والمقيمين ويوفر الوقت والجهد، وإمكانية تقديم الطلبات على القضايا إلكترونياً.



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