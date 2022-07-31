شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. منتخب السعودية يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب للشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تأهل منتخب السعودية للشباب، إلى دور نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا بعدما نجح في إزاحة نظيره منتخب اليمن، ضمن منافسات دور ربع النهائي، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد.

نتيجة مباراة منتخب السعودية واليمن

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة التي جمعت بين منتخب السعودية للشباب ونظيره منتخب اليمن، بالتعادل السلبي دون أهداف.

وجاءت نتيجة المباراة سلبية رغم محاولات المنتخب السعودي على مرمى منتخب اليمن، إلا أنها باءت بالفشل.

المنتخب السعودي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب بركلات الترجيح أمام اليمن

وحقق منتخب السعودية للشباب، الفوز على نظيره اليمن، بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، ليحجز الأخضر بطاقة التأهل الثانية إلى دور نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا.



منتخب فلسطين للشباب كان قد صعد إلى دور نصف نهائي كأس العرب، بعد تغلبه على الأردن بركلات الترجيح، بينما يواجه منتخب مصر في الوقت الحالي مباراة أمام المغرب لحسم بطاقة التأهل الثالثة.

بينما يلتقي منتخب الجزائر بنظيره تونس، مساء اليوم الأحد، لحسم البطاقة الرابعة إلى نصف نهائي كأس العرب الشباب تحت 20 عامًا.