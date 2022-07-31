طعنا بسكين.. سوري يقتل والده في فرنسا

محمد بن مسعود - الدمام -
طعن شاب سوري يبلغ 24 عاماً ويعاني مرضا نفسيا، والده البالغ 57 عاماً حتى الموت، ليل السبت الأحد في ميتز في شرق فرنسا، حسبما أفادت مصادر متطابقة.
وقالت محافظة المنطقة لوكالة فرانس برس إن “شاباً قتل والده بالسلاح الأبيض، في إطارٍ نفسي ثقيل إلى حدّ ما”، مشيرة إلى “مأساة عائلية”.
من جهتها، أوضحت النيابة المكلّفة التحقيق أنّ “جريمة قتل طعنا وقعت الليلة الماضية في ميتز”، موضحة أنّ “التحقيقات ما زالت جارية”.
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وأشارت مصادر في الشرطة إلى أن الرجل “قتل والده بالسكين” قبل أن “يتمكّن أشقاؤه من السيطرة عليه”.
واهتم عناصر الاطفاء بالإخوة الخمسة للجاني بسبب إصابتهم بجروح.
ووُضع الجاني قيد الاحتجاز لدى الشرطة، علما انه يعاني الفصام.
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