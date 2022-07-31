بدأت اليوم.. 6 خطوات للتقديم على الوظائف التعليمية

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت منظومة جدارة، اليوم الأحد، في تلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف التعليمية، عبر منصة مسار، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم.

وأعلنت وزارة التعليم، فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ.

ويبدأ التقديم اليوم الأحد 31 يوليو الجاري بدءا من التاسعة صباحا، وتستمر حتى الثانية عشرة من صباح الأحد المقبل 7 أغسطس.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن نتائج التقديم ستكون يوم السبت 13 أغسطس.

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وأوضحت الخطوات التي يجب اتباعها للتقديم على الوظائف التعليمية، وهي كالتالي:

1- التسجيل في برنامج جدارة (منصة مسار) عبر مسح الكود.

2- تسجيل الدخول في جدارة عند بدء التقديم واختيار الوظائف التعليمية ثم ترتيب الرغبات المكانية.

3- متابعة إعلانات وزارة التعليم (نتائج المرشحين مبدئيًّا)، ومعرفة الإدارة التعليمية المرشح لها.

4- حضور المقابلة الشخصية في إدارة التعليم بمنطقتك حسب الموعد المحدد لإكمال مسوغات التعيين.

5- إجراء الفحص الطبي والتسجيل في نظام نور.

6- صدور قرار التعيين وتاريخ المباشرة بعد اجتياز الفحص الطبي والمقابلة.