شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إعلامي سعودي يفتح النار على مركز التحكيم الرياضي بسبب الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فتح الإعلامي حمد الصويلحي، النار على مركز التحكيم الرياضي السعودي، بسبب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

موقف الهلال من ضم صفقات جديدة

وانتقد الإعلامي حمد الصويلحي، مركز التحكيم الرياضي السعودي، بسبب تأخره في الرد على طلب الهلال بالتدبير الوقتي، لحسم موقفه من إبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وترددت أنباء في وقت سابق بخصوص اتجاه مركز التحكيم الرياضي السعودي، بالرد على طلب الهلال بالتدبير الوقتي، لحسم موقفه من فترة الانتقالات، التي تنتهي في 31 أغسطس المقبل.

وكتب الصويلحي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"السادة أعضاء مركز التحكيم الرياضي السعودي، رفع الهلال طلبه الثاني منذ اسبوعين يوم الأحد ١٧ يوليو تحديدًا لطلب التدابير الوقتية وتعليق العقوبة حتى البت في الاستئناف كما هو معمول في كل العالم الا لديكم!".

وتابع:"وضعتم مهلة لتقديم المستندات تنتهي الخميس الماضي..إلى متى الصمت، وتجاهل حق مشروع!!؟ومتى سنرى قراركم؟".



منع نادي الهلال من القيد

وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أصدرت قرارًا في مايو الماضي، بمنع نادي الهلال من القيد لفترتي تسجيل، بسبب قضية محمد كنو مع النصر لفسخ العقد، حيث قررت إيقاف اللاعب لمدة 4 شهور، وغرامة مالية 27 مليون ريال.