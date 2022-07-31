شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مؤشر جديد يُبعد دينامو برشلونة من الانتقال لعملاق الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصبحت صفقة انتقال ميراليم بيانيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، إلى النصر السعودي، مهددة بالفشل.

النصر يدخل في مفاوضات مع بيانيتش

وكان نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، قد أبدى رغبته في الحصول على خدمات بيانيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة انتقال بيانيتش إلى النصر مهددة بالفشل

وأشارت صحيفة "Sport1" البوسنية، إلى أن انتقال ميراليم بيانيتش، إلى صفوف النصر السعودي، أصبح معقدًا، بعد تألقه في المباراة الأخيرة، خلال الجولة التحضيرية مع برشلونة في الولايات المتحدة الأميركية.

وهناك رغبة لدى برشلونة في التخلص من اللاعب بسبب حصوله على راتب كبير، حيث يتقاضى سنويًا 12 مليون يورو.

ويدرس تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، الإبقاء على اللاعب، في ظل غياب تواجد أي بديل لسيرجيو بوسكيتس، متوسط ميدان برشلونة الدفاعي.

وذكرت أن بيانيتش في حال أراد البقاء في صفوف برشلونة، فإن يتوجب عليه أن يخفض راتبه، بينما يترقب النصر القرار النهائي من أجل حسم الصفقة في الأيام المقبلة.