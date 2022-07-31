شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملخص ونتيجة مباراة الأردن وفلسطين في كأس العرب تحت 20 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة منتخب الأردن لكرة القدم ضد فلسطين بفوز فلسطين بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد نهاية المباراة والوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إطار الدور ربع النهائي من فعاليات بطولة كأس العرب تحت 20 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد الموافق الواحد والثلاثين من شهر يوليو على ملعب ستاد ضمك بخميس مشيط.

أحداث مباراة الأردن وفلسطين

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم فلسطين بهدف دون رد، ومنذ بداية المباراة وضغط لاعبوا المنتخبين من اجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة الثامنة وسريعًا سجل محمد صندوقة الهدف الأول لصالح منتخب فلسطين وبعدها حاول لاعبوا الأردن كثيرًا من أجل احراز الهدف الأول وهدف التعادل ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لينتهى شوط المباراة الأول بتقدم فلسطين بهدف دون رد.

وفي شوط المباراة الثاني دفع مدرب الأردن بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الأول وهدف التعادل والعودة إلى مجريات المباراة من جديد وهو ما حدث عندما سجل لاعب الأردن هدف العودة إلى المباراة في الدقيقة الثالثة والخمسين وبعدها حاول كل منتخب من تدارك الموقف قبل نهاية المباراة ولكن انتهت فعاليات المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

وفي ركلات الترجيح حقق منتخب فلسطين الفوز بخمسة أهداف مقابل أربعة ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب تحت 20.

أهداف مباراة الأردن وفلسطين