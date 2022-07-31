“هيئة الاتصالات” تدعو العموم لتقديم مقترحاتهم حول وثيقة تنظيمات تنفيذ وحماية البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم لتقديم مقترحاتهم حول وثيقة “تنظيمات تنفيذ وحماية البنية التحتية” التي تختص بتنظيم تنفيذ أعمال البنية التحتية للاتصالات وحمايتها، من خلال تحديد عدد من الالتزامات الواجب اتباعها من قبل مقدمي خدمات الاتصالات ذوي البنية التحتية ومنفذي أعمال مشاريع البنية التحتية.

وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تهدف إلى رفع جودة تنفيذ أعمال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المخصصة لمرافق البنية التحتية للاتصالات، وتفادي إلحاق الضرر بها؛ لضمان استمرارية وجودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما حثت الهيئة المستهدفين بالوثيقة من مقدمي خدمات الاتصالات ذوي البنية التحتية ومنفذي أعمال مشاريع البنية التحتية إلى المشاركة وإبداء المقترحات حول الوثيقة وتقديمها إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في موعد أقصاه 31 أغسطس 2022م.

ويمكن مشاركة الآراء والمقترحات من خلال الطرق التالية: منصة تنظيمات الهيئة، او البريد الإلكتروني:

[email protected]، أو التسليم الورقي في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أو عن طريق البريد التالي: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – حي النخيل – تقاطع شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز – ص.ب 75606 الرياض 11588 – المملكة العربية السعودية.