محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت: –

وصل الوفد الوطني المفاوض ووفد من سلطنة عمان الشقيقة اليوم العاصمة صنعاء. وصل الوفد الوطني المفاوض ووفد من سلطنة عمان الشقيقة اليوم العاصمة صنعاء. وتأتي زيارة الوفد العماني إلى صنعاء للتشاور مع القيادة والمسؤولين حول مقترحات الممثل الأممي بشأن القضايا الإنسانية والاقتصادية، والتطورات الخاصة بالهدنة الأممية المعلنة.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول وفد عماني إلى العاصمة صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.