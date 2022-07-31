البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.4 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 633.4 مليار، بعد تداولات كلية بلغت نحو 1.9 مليار.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيس “إيجي إكس 30” على ارتفاعٍ نسبته 1.04 % ليبلغ مستوى 9467.08 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 1.13 % مسجلًا 1868.3 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.99% لينهي التعاملات عند مستوى 2734.85 نقطة.
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