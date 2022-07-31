سمو محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية المهندس حسام بن محمد الغريب، يرافقه فريق الإدارة التنفيذية للمجلس وعدد من أعضاء المجلس بمحافظة الأحساء.

واستمع سموه لشرح عن أعمال المجلس للعام الأول، وأهداف المجلس للعام الثاني من الدورة الحالية، وأبرز مشاريع المجلس في المحافظة، مؤكدًا سموه دعم واهتمام رئيس مجلس شباب المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية.