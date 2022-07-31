محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية المهندس حسام بن محمد الغريب، يرافقه فريق الإدارة التنفيذية للمجلس وعدد من أعضاء المجلس بمحافظة الأحساء.
واستمع سموه لشرح عن أعمال المجلس للعام الأول، وأهداف المجلس للعام الثاني من الدورة الحالية، وأبرز مشاريع المجلس في المحافظة، مؤكدًا سموه دعم واهتمام رئيس مجلس شباب المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر سمو محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.