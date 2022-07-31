اخبار الخليج – انسجاماً مع مبادرات الشيخ ناصر بن حمد.. «البحرين للإنماء والتطوير» تطلق برامج صيفية شبابية فريدة من نوعها

أعلنت جمعية البحرين للإنماء والتطويرعن طرح الجمعية برنامجاً صيفياً شبابياً، ينسجم مع تطلعات البحرين وخططتها لهذا الفئة، وتوافقاً مع المبادرات التي يطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، بهدف تطوير وتمكين الشباب، حيث تعد البرامج فريداً من نوعها على مستوى مملكة البحرين.

وقالت رئيس جمعية البحرين للإنماء والتطوير، الأستاذة نوال الدوسري، إن هذا البرنامج يتوافق مع توجه مملكة البحرين بالاهتمام بقطاع الشباب وتأهيلهم، عبر مجموعة من البرامج والوش المتخصصة، والتي سيقدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين في مختلف التخصصات.

من جانبها؛ أشارت الدكتورة ميرفت البوفلاسة، نائب رئيس الجمعية رئيس لجنة تمكين الشباب، أن حزمة البرامج الشبابية ستسلط الضوء على أهم المواضيع التثقيفية والتنموية والمهارية التي يتفاعل معها الشباب البحريني، بهدف تأهيل الشباب على مشاركة مجتمعهم في صنع مستقبل البحرين، والاستفادة من طاقاتهم في خدمة وطنهم.

وأضافت البوفلاسة أن البرامج المطروحة متنوعة، وتعتبر الأولى من نوعها من ناحية تنوع المواضيع وطرق التقديم، حيث ستقدم على شكل محاضرات علمية وثقافية ومدونات صوتية، كما يتخللها مقابلات شبابية وزيارات ميدانية إلى عدد من المواقع.

جدير بالذكر أن الجمعية تسعى إلى العمل والتعرف واحتضان المبدعين والمبتكرين البحرينيين من أجل رعايتهم وتوجيههم بشكل علمي نحو التخصصات الجديدة للوظائف المبتكرة من خلال المتغيرات العالمية لضمان تحقيق الإنجازات في مجال الإنماء والتطوير، وبما يسهم في بناء جيل وطني داعم لرؤية مملكة البحرين 2030 وتطلعات برنامج عمل الحكومة، والتي تشكل الدعامة الأساسية في بناء المستقبل لمجتمع واعد ووطن رائد.

وتعمل الجمعية على تحقيق أهدافها من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات المجتمعية العديدة في مجال الإنماء والتطوير مثل، إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والمحاضرات التعريفية، تطوير وتدريب الشباب نحو المهارات القيادية المستقبلية، وتقديم الاستشارات الخاصة في مجال التخطيط المستقبلي والتنسيق مع المؤسسات الأهلية والحكومية وغيرها.