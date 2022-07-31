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تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء مجموعة من عناصر الشرطة على شاب عربي ، في إحدى الشوارع الرئيسة بولاية إلينوي الأمريكية. ويوضح المقطع 3 ضباط وهم يتناوبون على ضرب الشاب العربي الذي يدعى “هادي” ويبلغ من العمر 17 عاماً. كما يبين المقطع مدى الوحشية التي استخدمها الضباط في ضرب الشاب حيث، لكموه على وجهه بشكل وُصف بالوحشي حتى انكسر أنفه وحدث له نزيف داخلي حول الدماغ. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر لكموه حتى كسروا أنفه.. ضباط أمريكيون يتناوبون على ضرب شاب عربي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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