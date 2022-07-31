مستشفى الملك فهد الجامعي ينظم فعالية اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي

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المناطق_واس نظم مستشفى الملك فهد الجامعي ممثلًا بقسم الباطنة اليوم فعالية “اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي”، بحضور معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش، وعدد من المسؤولين والزوار والمراجعين ومنسوبي المستشفى. وتضمنت الفعالية أركاناً توعوية وتثقيفية، ومشاركات استشاريين وأخصائيين وطلبة كلية الطب بالجامعة . ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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