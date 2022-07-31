ريال مدريد يهزم يوفنتوس بثنائية في مباراة ودية (فيديو وصور)

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فاز فريق ريال مدريد الإسباني، على نظيره يوفنتوس الإيطال، بنتيجة 2-0 ، فجر الأحد على ملعب روز بول بمدينة باسادينا الأمريكية.
وسجله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول لريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 19 ثم أضاف ماركو اسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 69.
وجاء فوز ريال مدريد، بعدما خسر مبارياته الودية الأولى أمام غريمه التاريخي برشلونة بهدف دون رد ثم تعادل مع كلوب أمريكا المكسيكي 2 /2.
ومن المقرر أن يستهل ريال مدريد مشواره في الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة ألميريا يوم 14 أغسطس المقبل.
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Source akhbaar24
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