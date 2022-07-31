أمانة الشرقية تقيم دورة “بناء مؤشرات الأداء الرئيسية” لمنسوبيها

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أقامت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد الموافق ٢/١/١٤٤٤هـ، دورة تدريبة لسفراء الجودة بالأمانة، بعنوان (بناء مؤشرات الأداء الرئيسية kpis )، والتي تتضمن برنامج يعد من أهم البرامج في قياس مؤشرات النجاح التي تساعد المنظمة في تحديد وقياس مدى تقدمها تجاه أهدافها، وتستهدف الدورة التي تستمر خمس أيام، منسوبي الأمانة.

أوضح مدير عام الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي بالأمانة المهندس علي بن سعيد القرني، أن برنامج الدورة يهدف إلى إكساب المتدربين المهارات والخبرات العملية فيما يتعلق بمؤشرات ومقاييس الموارد البشرية؛ حيث يتعرف المشاركون على أهمية قياس مؤشرات الأداء الرئيسية وأنواع هذه المؤشرات واستخداماتها ومعرفة آلية عمل قياس مؤشرات الأداء.

وأشار الى أن البرنامج يساعد في التعرف على سمات بيئة العمل التي تدعم استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية؛ لافتا إلى أن المشاركون في نهاية الدورة سيتمكنون من امتلاك مهارات صياغة المؤشرات والتعرف على دور مؤشرات الأداء في المقارنات المعيارية والتحسين المستمر؛ إضافة إلى مساعدة المنظمة في عمل نظام رقابة باستخدام المؤشرات، والتعرف على الجوانب الحسابية والبيانية للمؤشرات و إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بمختلف المستويات الإدارية، وتزويد المتدربين بالحالات الدراسية لمؤشرات الأداء الرئيسية، والتوظيف الاحترافي لمؤشرات الأداء الرئيسية في تحقيق الأهداف وقياس الفجوات التي تحدث بأي منظمه.

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Source almnatiq

