شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشافي يستقر على رحيل مهاجم برشلونة ودوري عربي يستهدف ضمه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصبح مارتين برايثوايت، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على رادار الدوري السعودي للمحترفين.

برايثوايت على رادار الدوري السعودي

برايثوايت

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية، أن المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت، لديه عرض ضخم من نادٍ سعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى أن اللاعب الدنماركي، يفكر في قبول العرض والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت تقارير صحفية أن برشلونة قرر التخلي عن خدمات مارتن برايثوايت، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لا يرغب في بقائه لعدم حاجته لخدماته.

ويسعى برشلونة إلى إنهاء عقد المهاجم الدنماركي، واشترط الحصول على 8 ملايين يورو، لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.