شكرا لقرائتكم خبر عن مارتينيز يكشف عن مستقبله مع النصر بطريقة غير مباشرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنهى الأرجنتيني بيتي مارتينيز صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الأنباء المُثارة حول مصيره خلال الفترة الحالية.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف العالمي قبل انطلاق بداية الموسم المقبل، والانتقال لفريق آخر، بعدما خاض موسم مع الفريق.



- صورة توضح موقف مارتينيز من الرحيل عن النصر

وحرص مارتينيز الرد بطريقة غير مباشرة على تلك الأنباء، تم طريق نشر صورة له من تدريبات الفريق في المعسكر الإعدادي المقام في إسبانيا.

وقام اللاعب بنشر صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" من المعسكر الخارجي، وكتب عليها اللاعب الأرجنتيني قائلًا: "فترة الإعداد".



- مارتينيز يؤكد استمراره مع النصر بالموسم الجديد



وأشارت تقارير صحفية، أن الصورة التي نشرها مارتينيز، هي رسالة واضحة على استمراره في صفوف النصر الموسم المقبل، والمشاركة معه في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من ناحية أخرى، يخوض النصر ثاني مواجهاته الودية في معسكر إسبانيا، عندما يواجه ريال سرقسطة مساء غدٍ الإثنين، حيث يتم بث اللقاء عبر القناة الرسمية للعالمي على موقع يوتيوب.

-النصر يواصل معسكره في إسبانيا

ويتواجد فريق النصر تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، في معسكر بمدينة ماريبا الإسبانية، استعدادًا للموسم الجديد، حيث خاض الفريق أولى مبارياته الودية ضد لاس بالماس الإسباني وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في إطار استعدادات الفريق لخوض دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا بالموسم الجديد.