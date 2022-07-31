محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيغناسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب الاتحاد السويسري الصديق بمزيد من التقدم والنماء.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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