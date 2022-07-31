سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يسلّم ” ٩١ ” وحدة سكنية للمستفيدين بضاحية الملك عبدالله

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، بديوان الإمارة اليوم، مفاتيح ” 91 ” وحدة سكنية للمستفيدين من مشروع فلل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بضاحية الملك عبدالله .

واستمع سموه خلال التسليم، لشرح من مدير فرع شؤون الإسكان بجازان المهندس محمد بن أحمد بكرين، عن المشروع الذي يأتي ضمن مبادرات برنامج الإسكان الذي تنفذه الوزارة، لتلبية احتياجات أفراد المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب، من خلال الوحدات السكنية المتوفرة لديها أو مشروع البيع على الخارطة، أو أرض وقرض، أو الإسكان التنموي في المنطقة.

كما استمع سمو أمير المنطقة بالنيابة، إلى التقرير النصف سنوي الأول لفرع شؤون الإسكان بمنطقة جازان لعام ٢٠٢٢م، الذي تضمن ما حققه الفرع من منجزات ومبادرات وشراكات أسهمت في تحقيق مستهدفات الوزارة، وبرنامج جودة الحياة، وتوفير أكثر من ٧٩٥٥٧ منتجاً سكنياً متنوعاً.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر الراحة والرفاهية والاستقرار للأسر ورفع جودة حياة أفرادها، في مجال الإسكان تحقيقًا لرؤية المملكة المستقبلية 2030 ، مثنياً في هذا الصدد على فرع شؤون الإسكان المنطقة ومنسوبيه والجهات المعنية كافة في القطاعين الحكومي وغير الربحي، نظير تكامل جهودهم الرامية لتحقيق تطلعات الأسر المستفيدة، بامتلاك المسكن المناسب بجوده عالية وإجراءات تنظيمية ميسرة، تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة بتوفير العيش الكريم للمواطن.