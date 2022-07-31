بالفيديو.. “الزعاق” يكشف موعد بداية موسم “سهيل”

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح خبير الفلك خالد الزعاق الفارق بين المطر والسيل، وموعد بداية موسم “سهيل”.

وقال “الزعاق” في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، إن المطر 3 أنواع إما خفيف أو متوسط أو غزير، أما السيل فهو يأتي نتيجة هطول أمطار غزيرة.

وأبان أن المطر خلال هذه الأيام ملطف للأجواء ومفسد للتمر، إذا استمر وغير نافع للأرض، لذلك ينصح بضرورة عدم السماح لـ”الحلال” بالشرب من الأرض، لكون الأرض حارة والمطر يسبب رطوبة فيخرج الدود الذي يضر بأكباد الحلال.

وأشار إلى أن المطر في هذه الأيام الصيفية مستغرب ولكنه ليس نادر، ولكن إذا دخل موسم “سهيل” فإنه يكون مطر طبيعي، لذلك يقول العوام:” إذا دخل سهيل لا تأمن السيل”، ففيه تشتد الأمطار وتكون غير مستغربة.

ولفت إلى أنه لم يتبقى سوى 20 يوماً على بداية موسم “سهيل”، حيث سيبدأ في 22 محرم الموافق 20 أغسطس.