إدارة الفئات السنية بنادي ضمك تعلن عن فتح باب التجارب لإكتشاف المواهب لفئة الناشئين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- صقر الغامدي أعلنت إدارة الفئات السنية بنادي ضمك عن فتح باب التجارب لإكتشاف المواهب لفئة الناشئين ( تحت 17 سنة) من مواليد 2005-2006 من يوم غدٍ الإثنين 01/ 8 إلى يوم الثلاثاء 11/ 8/ 2022 وسيكون الحضور 5:00 مساءً حتى 7:00 مساءً على ملاعب الضيافة.

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