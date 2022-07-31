“نادي قلوة” يعلن وجود فرصة لرعاية النادي وتوقيع عقد لمدة موسم رياضي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- صقر الغامدي أعلن نادي قلوة الرياضي ” درجة ثانية” بمحافظة قلوة عن وجودفرصة لرعاية النادي وتوقيع عقد لمدة موسم رياضي، وتشمل الرعايةالتالي: 1- الإعلان في واجهة تيشيرتات الفريق الأول لكرة القدم لجميع المباريات. 2- الإعلان في واجهة تيشيرتات جميع فرق كرة القدم( شباب- ناشئين- براعم). أخبار قد تهمك 3- الإعلان في كافة تيشيرتات الألعاب الأخرى بالنادي وعددها 12 لعبة. 4- الإعلان في جميع لوحات ملعب النادي لموسم رياضي كامل. 5- الإعلان في واجهات النادي المختلفة وأرض النادي على الشارع الرئيسي بالمحافظة. 6- تصميم شعار الشركة أو المؤسسة الراعية في كافة منشورات ومطبوعات النادي ليكون بجانب شعار النادي. 7- تصميم شعار الشركة أو المؤسسة الراعية ليكون ضمن جميع منشورات النادي عبر وسائل

التواصل الإجتماعي للنادي( تويتر- سناب شات- تيك توك- إنيستغرام- تليجرام).

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