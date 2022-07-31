السعوديه «عكاظ» تلبي دعوة حفل زفاف الوشيقر

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب سعد بن تركي الوشيقر بزواجه من كريمة حمود بن بتال الوشيقر، في إحدى قاعات الأفراح في الرياض، وسط حضور عدد من الأقارب والأهل والأصدقاء. وأعرب العريس عن شكره لكل من شاركه الفرحة.

يذكر أن العريس وجه دعوة خاصة لـ«عكاظ» عبر حسابه في تويتر قائلا: «يشرفني حضور جريدة عريقة مثل جريدة عكاظ؛ لأنها راسخة معي منذ الصغر، أتمنى تقبلون دعوتي، أتمنى من الصحيفة حضور الحفل وتغطيته». ولبت «عكاظ» الدعوة وحضر الزملاء في مكتب الصحيفة بالرياض الحفل.