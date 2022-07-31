محمد بن مسعود - الدمام - طالب المربّون بضرورة تطوير إجراءات الحصول على البطاقات التي تخوّلهم شراء النخالة من الشركة، مؤكدين أن عشرات المربّين لا يمتلكون عناوين لحضائرهم، إما لكونها غير مخططة أو لأنهم يشتركون فيها مع أكثر من شخص، أو لأسباب أخرى، مؤكدين أن هنالك حاجة لتسهيل حصول المربّين عليها مع ضمان التفتيش المستمر والرقابة من المعنيّين؛ لكي لا يستغل هذا التسهيل بعض الناس بالتلاعب بالمسألة واستغلالها بشكل سلبي في شراء كميات أكبر من حاجتهم، أو بإيهام المعنيّين بأنهم مربّون والحقيقة خلاف ذلك.

وأضافوا: «هنالك مربّون يعملون في السوق منذ أكثر من 3 و4 عقود وتركوا هذه المهنة وذهبوا لغيرها بسبب الصعوبات التي يعانون منها، وأبرزها نقص الشوار والأعلفة وارتفاع أسعارها، وهم بالعشرات».

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – نقص «الشوار» أخرج عشرات المربّين إلى «التقاعد المبكر» من المهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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