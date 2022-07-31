شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصول تاليسكا.. جارسيا يوجه تعليمات قوية للبرازيلي قبل مشاركته مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الساعات القليلة الماضية، وصول البرازيلي أنديرسون تاليسكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى معسكر العالمي في مدينة ماريبا الإسبانية.



- تاليسكا يلتحق ببعثة النصر في إسبانيا



جاء وصول اللاعب، بعد الإجازة التي حصل عليها عقب نهاية الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويخوض العالمي معسكر تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، في مدينة ماريبا الإسبانية، وخاض الفريق أولى مواجهاته الودية أمام لاس بالماس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

- النصر يلتقي سرقسطة وديًا

النصر



ومن المقرر أن يلعب النصر ضد ريال سرقسطة مساء غدٍ الإثنين، في ثاني مباريات الفريق الودية، ويتم نقله عبر قناة النادي على يوتيوب.

وأكدت صحيفة "الجزيرة السعودية"، أن تاليسكا فور وصوله قدم التحية إلى المدرب الفرنسي ومنحه تهنئة على تولي المسئولية الفنية، مشيرًا إلى أنه سيبذل أقصى جهده لنيل ثقته.

- جارسيا يفرض تدريب صباحي على تاليسكا



وتابعت: "جارسيا بادل اللاعب التحية، وأكد عليه ضرورة التحدث معه بشكل سريع، وأنه سوف يقوم بأول تدريباته في السابعة صباحًا، خاصةً أنه لم يخوض أي مران مع الفريق".

وأضافت: "من المقرر أن يخضع اللاعب البرازيلي، لبرنامج بدني ولياقي خاص من أجل الوصول لمعدلات اللياقة البدنية من أجل الدخول مع الفريق في المباريات".

وكان تاليسكا غاب عن بداية معسكر العالمي في إسبانيا، بعدما تخلف عن اللحاق بزملائه، وقام بإحياء بعض الحفلات الغنائية في البرازيل، ما جعل إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر توقيع غرامة كبيرة على اللاعب.