محمد بن مسعود - الدمام - كثفت أمانة منطقة عسير جولاتها الرقابية لمنع التخلص العشوائي من مخلفات البناء في الأراضي الفضاء ومحاسبة المتسبّبين فيها. و أوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي بأن هذه الجولات تستهدف الحد من مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وفق معايير تراعي الاستدامة البيئية. وأكد العاوي بأن الجولات الرقابية بلغت نحو 1813 زيارة ميدانية و رصد خلالها أكثر من 263 مخالفة . و تهدف هذه الحملة إلى تعزيز المظاهر الجمالية بمدينة أبها بما يتماشى مع مستهدفات تحسين المشهد الحضري لجعلها بيئة حضارية. و بين بأن هذه الحملة ستسهم في معالجة التشوّهات البصرية الناتجة عن التخلص العشوائي من مخلفات البناء، ومعالجة آثار البيئة التي تتسبب فيها مخالفات البناء، وتطبيق الأنظمة والعقوبات المنصوص عليها للحد من تجاوزات المخالفين. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر “أمانة عسير” تكثف جولاتها الرقابية لمنع التخلص العشوائي من مخلفات البناء في الأراضي الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.