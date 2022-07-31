سمو أمير القصيم يستقبل العبدالقادر بمناسبة تعيينه وكيلاً للشؤون الأمنية بإمارة المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم, فهد العبدالقادر بمناسبة تكليفه وكيلاً للشؤون الأمنية بإمارة المنطقة.
وأكد سموه أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الشؤون الأمنية في كل الجوانب المعنية في ذلك ، في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مشيراً إلى أهمية بذل قصارى الجهد والتعاون والتكاتف بين القطاعات الأمنية للحفاظ على الجانب الأمني الذي تسعى إليه دائماً القيادة الرشيدة، خدمة للمواطنين والمواطنات في المنطقة, داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع.
من جهته عبر العبدالقادر عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته الدائمة والاستنارة بتوجيهات سموه، وسمو نائبه لما فيه خدمة للوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء المهمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.
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