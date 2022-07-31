أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس المحكمة العامة بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة ، رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ عبدالله بن صالح العضيبي. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن أعمال المحكمة العامة بجدة وما تشهده من تطور تقني يأتي في مقدمته نظام ناجز الإلكتروني الذي يقدم خدمة سريعة وميسرة للمواطنين والمقيمين ويوفر الوقت والجهد إذ يمكنهم من تقديم الطلبات على القضايا إلكترونياً.

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