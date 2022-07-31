سمو أمير القصيم يستقبل التويجري بمناسبة تكليفه مديراً لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، الشيخ فهد التويجري بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.
وهنأ سموه، التويجري ، متمنياً له التوفيق في مهام عمله ، مشيداً بالجهود التي يبذلها الفرع وإداراته بالمنطقة في مجال العناية بالمساجد والاهتمام بها، وفي مجال التوعية والدعوة التي تخص جميع أفراد المجتمع ، منوهاً باهتمام ودعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – بالمساجد والدعوة والإرشاد.
من جانبه عبر التويجري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته السديدة ومتابعته لأعمال الوزارة في المنطقة ، داعياً الله أن يعينه في خدمة الدين والوطن .
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