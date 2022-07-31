منظمة التعاون الإسلامي تدين تفجير قنبلة يدوية في مباراة للكريكيت بأفغانستان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الإنفجار الذي استهدف ملعب كابول الدولي للكريكت وأدى إلى إصابة عدد من المتفرجين. وأشارت الأمانة العامة، إلى أن الهجوم يعد تذكيراً بالغ القسوة بالعمليات المتكررة التي تستهدف المدنيين الأفغان، مجددة تأكيدها على ضرورة مثول مرتكبي هذه الأعمال الدنيئة ضد المدنيين أمام العدالة، وكذلك كل من أسهم معهم بالرعاية والتخطيط، معربة عن تضامنها الراسخ مع أفغانستان وشعبها الذي طالت معاناته، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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