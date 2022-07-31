تنبيه من “الأرصاد” لسكان منطقة الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, على محافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وقلوة, والمخواة, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.