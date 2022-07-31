جامعة القصيم تعلن فتح باب القبول في مرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات وطلبة المنح

وقد حددت العمادة الجدول الزمني لأعمال القبول في الجامعة للطلاب والطالبات وطلاب المنح الداخلية، حيث يتم فتح باب القبول للطلاب اليوم الأحد الموافق 2/1/1444هـ للطلاب فقط، كما يتم إتاحة التقديم الإلكتروني للالتحاق بالجامعة طالبات فقط يوم الإثنين الموافق 3/1/1444هـ، إضافة إلى إتاحة التقديم الإلكتروني للالتحاق بالجامعة لكل من الطلاب والطالبات يوم الثلاثاء الموافق 4/1/1444هـ، على أن يتم يوم الخميس الموافق 6/1/1444هـ إغلاق بوابة التقديم.
هذا وقد أقامت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة ندوة مشتركة عن بعد بعنوان “آلية القبول في الجامعة وطبيعة السنة التحضيرية والكليات التطبيقية في الجامعة”، والتي استهدفت الطلبة المتقدمين على القبول في الجامعة، قدمها سعادة عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور فهد بن سليمان الأحمد، والدكتور صالح بن سليمان الهويرني عميد عمادة الخدمات التعليمية، والدكتور خالد بن عبد الرحمن الميميان عميد الكلية التطبيقية، وتم خلالها استقبال استفسارات الطلبة والإجابة عليها.
كما تناولت الندوة آلية القبول، والتخصصات المتاحة، وطبيعة تحديد المسار والتخصيص في السنة التحضيرية، وطبيعة الدراسة وآليتها الأكاديمية في الكليات التطبيقية، حيث تم بث الندوة مباشرة عبر حساب جامعة القصيم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
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