انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي في تعليم القصيم

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، اليوم الأحد 2 / 1 / 1444هـ ، بمقر المتوسطة 51 ببريدة، والذي تنظمه الإدارة العامة بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ، بمشاركة أكثر من 80 طالبة موهوبة من جميع المراحل الدراسية.
ويهدف البرنامج إلى إثراء المعرفة، ورفع الكفاءة، وبناء الخبرات العلمية والعملية، وتنمية المهارات الشخصية للطالبات الموهوبات وفق منهجية علمية؛ تساهم في توفير سواعد وطنية تغطي احتياجات التنمية .
وأكدت رئيسة البرنامج في الإدارة العامة هند النويصري على أن الإدارة أكملت استعداداتها لانطلاق البرنامج بنجاح، وسط بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للإبداع والتعلم ، وأوضحت أن البرنامج والذي يستمر على مدى ثلاثة أسابيع، سيقدم للطالبات المشاركات مهارات علمية، وأنشطة شخصية، واجتماعية، ورياضية ترفيهية، وزيارات علمية تقدمها كوكبة من الكفاءات المتميزة.
وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن مسار علمي تنبثق منه وحدات إثرائية مصممة من قبل أفضل بيوت الخبرة العالمية في مجال الموهبة والإبداع وهي العلوم والهندسة، وعلوم الحاسب والرياضيات التطبيقية، و العلوم الطبية والحيوية والكيمائية، و علوم الفيزياء والأرض والفضاء، و مسار المهارات الشخصية ويتضمن مهارات التفكير الإبداعي والابتكار، والقيادة والتأثير الاجتماعي، و القيم والسمات الشخصية الإيجابية، والرؤية المستقبلية، والمرونة، والأمن الرقمي، يقدم على يد مدربين متخصصين في تدريب المهارات تم تدريبهم من قبل مؤسسة موهبة .
تجدر الإشارة إلى أن برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي يأتي ضمن البرامج الإثرائية التي تقدمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ”موهبة “بالتكامل مع وزارة التعليم، وذلك لتنمية مهارات الطلاب والطالبات وتقديم الدعم لتطويرها وصقلها.
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