استشاري يحذر من الإصابة بـ3 أمراض حال ترك مريض ضغط الدم  للعلاج

محمد بن مسعود - الدمام - حذر استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر مريض الضغط من ترك العلاج دون مشورة الطبيب.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن مريض الضغط قد يعرض نفسه لـ3 أمراض حال قيام بهذا الفعل ، موضحاً أنه قد يصاب بـجلطات في الدماغ أو القلب أو فشل الكلى.

وتابع أن أقل المطلوب في المشي هو 150 دقيقة أسبوعياً من الجهد متوسط الشدة(حوالي 3 أميال في الساعة) أو 75 دقيقة أسبوعياً من الجهد عالي الشدة (حوالي 5 أميال في الساعة).