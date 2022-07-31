لإنقاذ المزيد من الأرواح.. منصة “إحسان” تطلق خدمة التبرع بالدم

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أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، خدمة للتبرع بالدم بالشراكة مع وزارة الصحة، لإتاحة حجز المواعيد بسرعة وربط المتبرعين مع بنوك الدم؛ لأجل إنقاذ المزيد من الأرواح.
وقالت “إحسان” إنه يمكن للمتبرع استعراض مراكز التبرع بالدم على صفحة الخدمة عبر موقع المنصة، واختيار المركز المناسب وتعبئة النموذج لحجز الموعد، فيما تعد خدمة التبرع بالدم، أول خدمة في المنصة تتيح التبرع غير المالي.
وأوضحت أن الخدمة تهدف في مراحلها القادمة إلى تطوير وتوسعة عمليات ربط المتبرعين بالحالات ذات الاحتياج، امتداداً لدعم منصة إحسان لقطاع العمل الخيري بمختلف مجالاته.
يُذكر أن منصة إحسان تهدف لتمكين قطاع العمل الخيري رقمياً وتعظيم أثره، وقد أسهمت في تيسير وصول التبرعات المالية إلى أكثر من 4.8 مليون مستفيد خلال 17 شهرًا من انطلاقها عبر إجمالي تبرعات تخطت مليارين و500 مليون ريال.
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Source akhbaar24
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