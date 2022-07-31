تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الريال

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نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد الموافق 30 من يوليو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8237
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.0209
دينار بحريني 9.9469
دينار كويتي 12.2289
ريال عماني 9.7390
ريال قطري 1.0297
جنية إسترليني 4.5634
فرنك سويسري 3.9374
وفي سياق متصل، سجل مؤشر الدولار أسوأ أداء شهري في عام، أمس السبت، في ظل توقعات بمزيد من الهبوط، وهبط الدولار لـ 105.89 وهو أدنى المستويات في 3 أسابيع.
وارتفع اليورو مقابل الدولار، وكذلك استعاد الين عافيته، فيما سجل الدولار أكبر انخفاض شهري منذ يوليو 2020 أمام الين مع التراجع لمستوى 133.42.
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Source almnatiq
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