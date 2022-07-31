شاهد.. لحظة تحطم مروحية في منطقة جبلية بجورجيا.. ومصرع 8 كانوا على متنها

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لقي 8 أشخاص مصرعهم نتيجة حادِث تحطم طائرة مروحية في منطقة جبلية، خلال عملية إنقاذ كانت تقوم بها.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة تحطم المروحية؛ حيث تهاوت وسقطت في منطقة جوداوري الجبلية لتشتعل فيها النيران بكثافة.

وقال وزير الداخلية الجورجي “فاختانغ جوميلوري” إن القتلى هم 4 من أفراد الطاقم و2 من عمال البحث والإنقاذ و2 من المسعفين، مبيناً أن الحادِث وقع بسبب فقدان الكابتن السيطرة على الطائرة.

وقد أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي “الحداد” ليوم واحد إثر الحادِث الذي وقع في منتجع “جودوري” للتزلج شمالي البلاد.

من جهتها، أعربت سفارة المملكة لدى جورجيا، عن تعازيها لأسر المتوفين ولحكومة وشعب جورجيا الصديق في ضحايا الحادث المأساوي.

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Source akhbaar24

