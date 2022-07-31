سمو أمير الشرقية يستقبل مدير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمنطقة

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المناطق_واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير الإدارة الإقليمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمنطقة ضيف الله العتيبي؛ بمناسبة تعيينه. وهنأ سموه، العتيبي بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق في مهام عمله. وقدم مدير الإدارة الإقليمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك الشكر لسمو أمير الشرقية على توجيهاته السديدة ودعمه ومتابعته لأعمال الهيئة بالمنطقة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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