ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 34 مخالفا لرعيهم 548 متنا من الإبل و 2029 رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة. كما ضبطت 8 مخالفين لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بمنطقتي مكة المكرمة و الرياض. كذلك تم ضبط منشأة مخالفة لنظام البيئة لممارستها أنشطة مضرة بالتربة وتلويثها في منطقة الرياض. تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.



كانت هذه تفاصيل خبر ضبط منشأة و 42 شخصا خلال أسبوع لمخالفتهم نظام البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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