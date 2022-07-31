شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هبوط أهلي جدة.. عمر السومة يستقر على وجهته القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حدد الدولي السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، وجهته المقبلة، في حال رحيله عن الراقي.

السومة يقترب من الوحدة

وأوضحت تقارير صحفية أن عمر السومة، أصبح قريبًا من الإنتقال إلى صفوف نادي الوحدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب السوري يفضل اللعب في الدوري السعودي للمحترفين، رغم امتلاكه لعدة عروض خارجية.

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وكانت تقارير صحفية أكدت أن الدولي السوري عمر السومة، يحظى باهتمام من جانب نادي المصري البورسعيدي، كما ارتبط اسمه بالنادي الأهلي المصري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، قد أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، محتلًا المركز الخامس عشر.

وهبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".