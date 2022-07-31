شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم الأحد الموافق الحادي والثلاثين من شهر يوليو مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب للشباب في نسختها المقامة بالمملكة العربية السعودية لكشف النقاب عن المتوج بها بين المنتخبات أقل من 20 عام.

وخلال التقرير التالي يُسلط معكم موقع " السعودية سبورت 365 " الضوء على مواعيد مباريات اليوم بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب للشباب

ومن المُنتظر أن تنطلق المباريات الأربعة وفق التوقيت التالي:-

الأردن وفلسطين

البداية مع مباراة المنتخب الأردني ونظيره المنتخب الفلسطيني والتي تقام بينهما على ملعب إستاد نادي ضمك بخميس مشيط في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت أم القرى وتنقل عبر قناة KSA Sports 1 HD في الوقت الذي حصلت فيه قناة Palestine Sport على حقوق بث المواجهة وقناتي Al Iraqiya Sports HD وكذلك Alrabiaa Sport

السعودية واليمن

يخوض المستضيف المنتخب السعودي مواجهة قوية ضد المنتخب اليمني والتي تجمع بينهما على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) وتنطلق فعالياتها في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت أم القرى وتنقل عبر قناة KSA Sports 1 HD.

مصر ضد المغرب

يلعب المنتخب المصري مواجهة قوية أمام المنتخب المغربي تلك التي تجمعهما على ملعب إستاد نادي ضمك بخميس مشيط وتنقل في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية عبر قناة الرياضية الأولى.

الجزائر ضد تونس

آخر المباريات التي تقام اليوم لحساب لقاءات الدور ربع النهائي تجمع بين منتخبي الجزائر وتونس تلك التي تقام على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أم القرى وتنقل عبر قناتي KSA Sports 1 بالإضافة إلى قناة HD Al Iraqiya Sports HD