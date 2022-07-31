شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الشباب ضد ريال سرقسطة الإسباني والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم الأحد مباراة قوية تلك التي تجمع بين فريقي الشباب ضد ريال سرقسطة الأسباني لحساب الجولة التحضيرية التي يخوضها الليوث إستعدادًا لإنطلاقة الموسم الكروي القادم 2022-2023.

وكان الشباب قد افتتح مبارياته التجريبية الخاصة بإنطلاقة الموسم الكروي المقبل بالفوز على حساب نادي لاس بالماس الاسباني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ومن المُنتظر أن يدفع المدير الفني الاسباني الجديد للفريق بتشكيلتين مختلفتين خلال مواجهة اليوم للأستقرار على القوام الأساسي الذي سيبدأ به منافسات الموسم القادم.

مباراة الشباب وريال سرقسطة

وقبل المباراة ركز مورينو في التدريبات التي تقام في مدينة ماريبا الاسبانية على التمارين الخاصة باللياقة البندية قبل أن يجري بعض التدريبات الفنية التي شرح فيها الجمل الفنية المراد تطبيقها على أرضية الملعب قبل مواجهة ريال سرقسطة.

موعد مباراة الشباب السعودي وريال سرقسطة الإسباني

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة والعاصمة الاسبانية مدريد فيما ستكون المباراة بتوقيت ام القرى عند حلول الساعة الثامنة مساءًا.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب وريال سرقسطة

تُنقل المواجهة عبر القناة الرسمية الخاصة بفريق نادي الشباب على موقع الفيديوهات يوتيوب بتعليق عربي.