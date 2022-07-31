شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بيراميدز يُهدد الأهلي المصري بمقعده في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد نادي بيراميدز سبورت، تمسكه بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، خلال منافسات الموسم الجديد، بعد احتلاله المركز الثاني عقب نهاية الدور الأول.



- هاني سعيد يعلن احتكام بيراميدز للطرق القانونية للمشاركة في دوري الأبطال



وأوضح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الفريق يدرك أهمية المرحلة المقبلة، ونحن نرتبط مباريات هامة في الدوري، ونعلم أنه لا بديل عن الفوز بها والتركيز على الفوز في باقي المباريات، من أجل لقب الدوري العام.

وأضاف: "إدارة النادي تتمسك بكامل حقوقها لأبعد مرحلة باللعب في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا بعدما ضمن المركز الثاني بعد نهاية مباريات شهر يوليو وهي المدة القانونية لإرسال أسماء الأندية المشاركة قاريًا".

- بيراميدز يؤكد تفوقه على الأهلي بعد نهاية الدور الأول



وتابع: "بغض النظر عن أن الأهلي هو الطرف الآخر، ولكن الأمر لا يتعلق بأي فريق آخر، وموقفنا ثابت ولو كان فريق آخر، كنا سنتخذ نفس الموقف، لأننا لا ننظر إلى حقوقنا بعدما أهدرهاا اتحاد الكرة بترشيحاته".

واختتم: "بيراميدز واجه ظلم بترشيحات الجبلاية، بعدما قرر مبكرًا إرسال أسماء الأندية المشاركة قاريًا وترشيح بيراميدز الكونفدرالية رغم أنه ضمن المركز الثاني بنهاية المدة القانونية، مطالبًا اتحاد الكرة بمراجعة قراره وترشيحاته للكاف، أو سنقوم بسلك الطرق القانونية لحفظ حقوقه".

وكان الأهلي سقط في فخ التعادل أمام المقاولون العرب، بالتعادل السلبي دون أهداف بالمباراة التي أقيمت مساء أمس، ليأتي في المركز الثالث خلف بيراميدز والزمالك أصحاب المراكز الأولى.