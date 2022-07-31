اخبار دوليه – مُسيرة أوكرانية تستهدف قيادة الأسطول الروسي بالبحر الأسود

محمد بن مسعود - الدمام - كشف حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجايف، صباح اليوم الأحد، أن مقر أسطول البحر الأسود الروسي تعرض لهجوم بطائرة مسيرة، مشيرا إلى إصابة 5 أشخاص.
وقال حاكم سيفاستوبول إنه وفقا للبيانات الأولية، فقد هاجمت طائرة أوكرانية مسيرة فناء مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، وأصيب 5 أشخاص، هم موظفون في مقر البحرية وتلقوا جميعا المساعدة اللازمة، ولم يسقط قتلى.
وكتب رازفوجايف في حسابه على تطبيق تيلغرام: «سقط جسم مجهول في فناء مقر الأسطول، ووفقا للبيانات الأولية، فإنه طائرة بدون طيار»، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام روسية.
وأشار الحاكم إلى أن رجال جهاز الأمن الفيدرالي يحققون في ملابسات الحادث، وأعلن إلغاء كافة الفعاليات الاحتفالية المخطط لها في سيفاستوبول بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي، داعيا المواطنين «للتحلي بالهدوء والبقاء في المنازل قدر الإمكان».
وأشار رازفوجايف إلى أنه سيواصل الإبلاغ عن جميع المعلومات.
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