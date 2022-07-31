وظائف شاغرة لدى شركة مشاري الشثري

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت شركة مشاري الشثري للاستشارات الهندسية، عن رغبتها في استقطاب الكفاءات العاملة المميزة لعدد من الوظائف الهندسية 233 وظيفة عبر بوابة التوظيف في موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس ميكانيكا مقيم، مهندس تخطيط نقل، أخصائي موارد بشرية، مراقب موقع، مساح، أخصائي مواد، حاسب كميات، مهندس كهرباء، مهندس تخطيط برامج زمنية، أخصائي تنسيق مواقع، مهندس امن وسلامة، مهندس موقع، مهندس طرق رئيسي.

وتتضمن الوظائف: مهندس برمجيات، مهندس شبكات، سكرتير، أخصائي موارد بشرية، مهندس أمن وسلامة، مهندس معماري، مهندس مدني سعودي حديث التخرج، مشرف أعمال طوارئ، محلل نظم، مهندس مدني (طرق)، مراقب طرق، مساح، حاسب كميات، مهندس مدني (تصريف السيول)، مهندس كهرباء، مراقب سيول.

وأشارت إلى أن لمعرفة الشروط وللتقديم من خلال بوابة التوظيف لشركة مشاري الشثري