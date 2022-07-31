شكرا لقرائتكم خبر عن بتوصية هورفات.. الباطن يبدأ تحركاته لضم بديل فابيو أبرو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بوجود مفاوضات من جانب إدارة نادي الباطن السعودي للحصول على توقيع مهاجم قوي ليكون بديلًا لنجم الرأس الأخضر فابيو أبرو الذي إنضم لصفوف خورفكان الإماراتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الباطن يستقر على بديل فابيو أبرو

وعلم موقع “ السعودية سبورت 365 ” من مصادره الخاصة أن المدير الفني الكرواتي آلان هورفات قد رفع تقرير لإدارة النادي طالبهم فيه بضرورة الحصول على توقيع مهاجم مميز من أجل حل معضلة الفريق التهديفية والتي عانى منها الموسم المنصرم وبالأخص بعد تأكد رحيل أبرو.

وسبق وأن قامت إدارة نادي الباطن برفع شكوى رسمية للأتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” تطالب فيها نادي خورفكان بدفع مبلغ 5 ملايين يورو وهي القيمة المتبقية في عقد مهاجم الفريق السابق فابيو أبرو.

وجاءت تلك الخطوة بعد أن منحت إدارة الباطن نظيرتها في العملاق الإماراتي الفرصة الكافية من أجل التجاوب الودي لكن جميع المحاولات تم رفضها.

يُذكر أن أبرو قد غادر معسكر فريقه وتجاهل العودة إلى تدريبات نادي الباطن لينضم إلى المعسكر التدريبي الخاص بالفريق الإماراتي قُبيل إنطلاقة الموسم الجديد.

وجاءت خطوة الرحيل على الرغم من أن إدارة نادي الباطن قامت بتفعيل فترة التجديد لمدة موسم تنفيّذا للبند الذي يتواجد في العقد الموقع مع النادي قبل عامين وبالتحديد موسم 2019-2020.