شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مورينو يزف بشرى سارة لجماهير الشباب قبل إنطلاقة الموسم القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أطلق الاسباني فيسنتي مورينو المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الشباب الكثير من التصريحات خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق الحادي والثلاثين من شهر يوليو للعام الجاري 2022 وذلك قبل إنطلاقة الموسم الكروي القادم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مورينو يفاجئ جماهير الشباب بتصريحات تحفيزية

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن المدير الفني الاسباني لنادي الشباب حدد المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا الموسم القادم هدفًا واضحًا بالنسبة للكتيبة الشبابية وذلك خلال حديثه مع اللاعبين يوم الجمعة الماضية.

ومن المُنتظر أن ينطلق الموسم الكروي الجديد يوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس القادم ويبدأ بإنطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي ينافس فيه الشباب بجانب خوض منافسات دوري أبطال آسيا التي وصل فيها الفريق الشبابي للدور ثمن النهائي.

وقال مورينو بعد أن إجتمع باللاعبين أنه يجب أن تكون لديهم كافة الطموحات مثل اسم الشباب العريق وصاحب الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو الخليجي وكذلك القاري مع ضرورة ترجمة الجهد الكبير المبذول بواسطة مجلس الإدارة برئاسة خالد البلطان.

وأنهى:" يجب أن يقدم الجميع كافة الجهود للمنافسة على لقب البطولة الآسيوية والبطولات المحلية التي يتم خوضها في المملكة لذا علينا أن نخوضها بقوة”.

يُذكر أن الشباب يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين لعل من أبرزهم إيفير بانيجا قائد المنتخب الارجنتيني الذي يعتبر بمثابة رمانة الميزان في الفريق.